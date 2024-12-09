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Ледяной город в Китае привлекает туристов со всего мира

2:06
Туризм

В Харбине, столице северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, начался сезон сбора льда.

Кубики льда
Фото: Openphoto.net by Darren Hester, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Кубики льда

Рабочие в меховых куртках вручную добыли первый ледяной блок из замёрзшей реки Сунгари под ритмичные песнопения и восторженные крики зрителей. Эта традиция знаменует старт подготовки к знаменитому фестивалю ледовых скульптур, ежегодно привлекающему тысячи туристов со всего мира, передает EnglishNews.

Харбин, известный как "Ледяной город", ежегодно становится эпицентром зимнего туризма благодаря своим впечатляющим сооружениям из льда и уникальным снежным традициям. В прошлом году фестиваль "Харбинский мир льда и снега" привлёк более 2,7 миллиона посетителей, а в этом году парк расширился до 1 миллиона квадратных метров.

Опытные сборщики, такие как Ван Чжань, работают в морозные дни, вырезая идеальные блоки льда толщиной не менее 30 см. По словам Вана, в пиковые периоды на реке трудится до тысячи рабочих, добывающих до 10 тысяч кубометров льда в день. Процесс требует точности и опыта: сначала используют ручные инструменты, а затем бензопилы, чтобы создать ровные ледяные блоки.

Собранный лёд станет основой для великолепных скульптур, которые украсят Харбин на фестивале, открывающемся в середине декабря. Некоторые ледяные блоки также будут использованы для оформления объектов Азиатских зимних игр 2025 года.

Ци Бинь, заместитель директора департамента культуры и туризма провинции Хэйлунцзян, отметил, что интерес к зимнему туризму растёт на фоне популяризации зимних видов спорта после Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Китай планирует развивать "ледяную" и "снежную" экономику, стремясь достичь объёма в 1,5 триллиона юаней к 2030 году.

Уточнения

Лёд  — вода в твёрдом агрегатном состоянии.
 

Кита́й — государство в Восточной Азии.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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