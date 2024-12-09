Где лечат тело и душу — россияне едут в эти необычные санатории России

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Санатории становятся все более популярным видом отдыха среди молодежи, что породило новый тренд под названием "санаторинг".

Фото: freepik.com is licensed under Public domain массаж

Вместо экстремальных приключений и активных туров современным путешественникам ближе отдых с хвойными ваннами, оздоровительными процедурами и заботой о ментальном здоровье. Турэксперт Екатерина Васильева представила подборку интересных санаториев России, передает "Рамблер".

Янган-Тау (Башкирия): расположенный на территории геопарка ЮНЕСКО курорт Янган-Тау ("горящая гора") уникален своими газопаротермальными источниками. Пар, насыщенный медью, цинком и органическими кислотами, поступает прямо в лечебницу и активно используется для оздоровления суставов. Помимо этого, здесь можно пить минеральную воду из местного бювета.

Нехама (Татарстан): этот санаторий близ Казани предлагает традиционные и восточные оздоровительные практики, включая хиджаму (кровопускание) и гирудотерапию с пиявками. Помимо этого доступны грязелечение, бальнеотерапия и криотерапия.

Марциальные Воды (Карелия): первый российский курорт, основанный Петром I, славится лечебной грязью Габозера и железистой водой из минеральных источников, идеально восполняющей дефицит железа в организме.

Янтарный берег (Калининградская область): санаторий использует янтарь как природный биоэнергетик. Здесь можно посетить Янтарную комнату с пирамидой, массажерами и дорожкой из необработанного янтаря. Дополняют лечение торфяные грязи, минеральная вода и чистейший воздух Балтики.

Уточнения

Санато́рий — лечебно-профилактическое учреждение, в котором для лечения и профилактики заболеваний используют главным образом природные факторы.



Куро́рт — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.

