Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гниение деревьев: можно ли спасти любимое растение?
Силовые тяжело даются? Уменьшить боль во время тренировок помогут эти советы
Яна Рудковская показала, какой подарок нашёл под ёлкой её младший сын Арсений
Какой должна быть ваша идеальная помада — нужно учесть всего три критерия
Школьники нашли перспективное лекарство от рака в гусином помёте
Выращивание картофеля: решаем проблему мелких клубней и вытянутой ботвы
Эти кошки — не лучший выбор для новичков
Вирус, способный уничтожать бактерии, портящие молоко, нашли в Новосибирске
Чем подкормить растения в зимнем огороде?

Как изменились правила аренды жилья для туристов в Италии

1:05
Туризм

В Италии вступили в силу новые правила краткосрочной аренды жилья, включая те, которые осуществляются через популярные платформы Airbnb и Booking.

Ключи
Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under Public domain
Ключи

Согласно приказу МВД Италии от 18 ноября, теперь владельцы обязаны лично встречать своих гостей.

Новые правила запрещают самостоятельный заезд туристов в арендованное жилье. Хозяин недвижимости должен лично встретить постояльцев, проверить их документы и в течение 24 часов зарегистрировать информацию в полиции, передает LiveItaly. 

Кроме того, запрещено использование почтовых ящиков, электронных ключниц и других бесконтактных способов передачи ключей, которые ранее часто использовались арендодателями, особенно теми, кто проживает в других городах или странах.

За несоблюдение этих требований владельцам жилья грозят значительные штрафы. Власти уверены, что нововведения помогут предотвратить незаконное размещение людей, связанных с преступной деятельностью.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Красота и стиль
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Экономика и бизнес
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Как понять, что ваш кот считает вас своей собственностью
Домашние животные
Как понять, что ваш кот считает вас своей собственностью Аудио 
Популярное
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли

Астрономы сделали удивительное открытие — они обнаружили крупнейший резервуар воды во Вселенной.

Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина Сирийские генералы перед лицом капитуляции: какими словами они прикрывали поражение Андрей Николаев Мирный план Трампа для Зеленского — смерть, а для Путина — просто переговоры Любовь Степушова
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Последние материалы
Чем подкормить растения в зимнем огороде?
Сотрудники магазинов Decathlon во Франции бастуют из-за усиливающегося кризиса
Как правильно солить мясо при жарке, чтобы оно было сочным
Как избежать путаницы на круговых развязках: объясняем простыми словами
От медитации к медицине: открытие, которое изменит подход к антистрессовой терапии
Дышите чистым воздухом: лучшие советы по выбору вентиляции
Цветная капуста не растёт: секреты подкормки капризной культуры
Секреты безупречной кожи на Новый год
Замедлить старение по методу Рианны: певица раскрыла секрет упругости кожи
Певица Анна Седокова показала взрослую красавицу-дочь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.