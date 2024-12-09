Как изменились правила аренды жилья для туристов в Италии

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Италии вступили в силу новые правила краткосрочной аренды жилья, включая те, которые осуществляются через популярные платформы Airbnb и Booking.

Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under Public domain Ключи

Согласно приказу МВД Италии от 18 ноября, теперь владельцы обязаны лично встречать своих гостей.

Новые правила запрещают самостоятельный заезд туристов в арендованное жилье. Хозяин недвижимости должен лично встретить постояльцев, проверить их документы и в течение 24 часов зарегистрировать информацию в полиции, передает LiveItaly.

Кроме того, запрещено использование почтовых ящиков, электронных ключниц и других бесконтактных способов передачи ключей, которые ранее часто использовались арендодателями, особенно теми, кто проживает в других городах или странах.

За несоблюдение этих требований владельцам жилья грозят значительные штрафы. Власти уверены, что нововведения помогут предотвратить незаконное размещение людей, связанных с преступной деятельностью.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.



Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных.

