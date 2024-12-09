Цены на турпоездки в эту страну не зависят от курса доллара и евро

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стоимость поездок по России и в Абхазию остается стабильной и не зависит от колебаний курса доллара и евро.

Фото: Фото: freepik. com/freepik (License: Free) деньги

Об этом рассказала NEWS. ru тревел-блогер и эксперт по туризму Наталия Ансталь. Она отметила, что в Абхазии можно свободно рассчитываться российскими рублями, что делает это направление особенно привлекательным для туристов.

Эксперт также подчеркнула, что курсы валют не влияют и на европейские направления, поскольку расчеты в Европе происходят преимущественно в евро. Однако она напомнила, что доллар и евро обычно растут одновременно по отношению к рублю, что в итоге влияет на стоимость поездок, сообщает "Рамблер".

"От курса доллара зависят даже Иран и Ирак, КНДР, хотя туда туров почти нет. С любой страной расчет мы ведем в валюте, и все страны зависят от курса валюты — либо от евро, либо от доллара", — добавила Ансталь.

Таким образом, по словам блогера, любая поездка за пределы России в конечном итоге будет зависеть от курса иностранной валюты, будь то евро или доллар.

Ранее стало известно, что российские туроператоры направили обращение послу Мексики в России Эдуардо Вильегасу Мехиасу. Причиной стали частые случаи отказа россиянам во въезде в страну. Туроператоры просят разъяснить требования для въезда, чтобы избежать недоразумений в будущем.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

