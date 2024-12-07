Почему россияне больше не мечтают о Канаде

1:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская путешественница Марина Ершова посетила Канаду и призналась, что эта страна может вызвать желание "скорее сбежать".

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с чемоданом в аэропорту

В личном блоге на платформе "Дзен" она поделилась своими впечатлениями, назвав Канаду "страной разочарований".

По словам блогерши, за внешним лоском скрываются серьезные проблемы, о которых редко говорят. Одной из главных трудностей для россиян стала излишняя вежливость местных жителей, которая часто воспринимается как неискренность, передает "Рамблер".

"Конечно, улыбчивый кассир лучше, чем грубый, но почему-то именно наши не любят, когда улыбка специально натянутая, а по итогу человек испытывает к тебе абсолютный пофигизм", — отметила Марина.

Еще одной проблемой она назвала сложности в общении и налаживании дружеских отношений. По ее словам, завести в Канаде настоящего друга гораздо сложнее, чем успешно сдать экзамен на водительские права.

Марина также пожаловалась на медлительность бюрократических процессов в стране. Оформление любых документов, визиты к врачу или получение статуса резидента растягиваются на месяцы и даже годы.

В заключение блогерша подчеркнула, что для комфортной жизни в Канаде нужно не только обладать финансовой стабильностью, но и подстраиваться под местные правила и культурные нормы, которые сильно отличаются от российских.

Ранее Марина Ершова уже рассказывала о трудностях эмиграции в Канаду. Она отметила, что в стране не хватает "русской душевности", а терпимость и толерантность канадцев нередко оказываются неискренними.

Уточнения

Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.



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