Райский отдых с подвохом — туристы разочарованы отдыхом на Кубе и в Венесуэле

2:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туры на Кубу, в Доминикану и Венесуэлу становятся всё более популярными среди российских туристов.

Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Куба

Однако многие путешественники сталкиваются с неприятными неожиданностями: отсутствие предупреждений об антисанитарии, болезненных укусах насекомых, возможных инфекциях и запретах покидать отель.

Эксперты разобрались в самых острых вопросах и выяснили, что стоит за этими проблемами.

На Кубу и в Венесуэлу туристов привлекают низкие цены и прямые чартерные рейсы, хотя задержки авиаперелётов из-за нехватки топлива случаются нередко. Куба уже много лет живет под санкциями, что вызывает перебои с горючим и электричеством. В курортных зонах ситуация улучшилась, но в некоторых городах продолжаются отключения.

Жалобы на болезненные укусы "тропических мух" связаны с появлением мошек хехен, которых привлекает влажность в сезон дождей. Для защиты рекомендуется использовать репелленты и носить одежду с длинным рукавом.

Ситуация с опасными вирусами на Кубе также вызывает вопросы. Например, слухи о вирусе Марбурга не подтвердились, а пик заболеваемости вирусом Оропуш уже прошел. Паниковать не стоит — для поездки вакцинация не требуется, передает MK.

В Венесуэле туристов зачастую "держат" на острове Маргарита, ограничивая их передвижение. Это связано с бизнес-интересами туроператоров, которые стремятся продавать экскурсии. Самостоятельные путешествия могут привести к неприятностям, особенно если посещать национализированные и заброшенные объекты.

Некоторые россияне рассказывают о предложениях купить недвижимость или заключить брак с местными жителями на Кубе для получения гражданства. Однако такие схемы несут риски: иностранцам фактически невозможно приобрести жилье или оформить гражданство.

Уточнения

Ку́ба (исп. Cuba [ˈkuβa]), официальное название — Респу́блика Ку́ба (исп. República de Cuba [reˈpuβlika ðe ˈkuβa]) — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне.



Венесуэ́ла (исп. Venezuela [βeneˈswela]), официальное название — Боливариа́нская Респу́блика Венесуэ́ла (исп. República Bolivariana de Venezuela, МФА: [reˈpuβlika βoliβaˈɾjana ðe βeneˈswela]) — государство на севере Южной Америки.

