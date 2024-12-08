145 тысяч километров на УАЗике — тульский экстремал проехал Азию, Африку и Южную Америку

Тульский автопутешественник Алексей Евпятьев совершил невероятное путешествие на УАЗике, преодолев 145 тысяч километров по Азии, Африке и Южной Америке.
Вместе с командой любителей приключений он начал свой путь из Чили, по пути ему встречались мини-отели, деревни с печным отоплением и впечатляющие природные ландшафты, передает "Тульский1".
В Южной Америке Алексей и его спутники исследовали знаменитые места, такие как пляж Копакабана в Рио-де-Жанейро и оживлённый Буэнос-Айрес. Несмотря на разницу в правилах и культуре вождения, россияне быстро адаптировались и продолжили свой путь на "доме на колёсах" — оборудованном УАЗе с автономным душем, печкой, грилем и палатками.
За месяц команда пересекла Чили и Аргентину, двигаясь вдоль узкой полосы суши между Андами и Тихим океаном до самого южного города планеты — Ушуайи. Границу между странами они пересекали четыре раза, но менять верный "УАЗик" на другой транспорт не планируют.
Сейчас Алексей Евпятьев готовится к новому приключению — поездке в Оймякон, самое холодное место на Земле, где температура достигает -70 градусов. Он уверен, что "буханка", проверенная временем и километрами, выдержит и это испытание.
УАЗ СГР ("Старый грузовой ряд". В просторечии — "Буханка", "Таблетка", "головастик") — семейство советских и российских полноприводных микроавтобусов, малотоннажных грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости.
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