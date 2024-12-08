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145 тысяч километров на УАЗике — тульский экстремал проехал Азию, Африку и Южную Америку

1:27
Туризм

Тульский автопутешественник Алексей Евпятьев совершил невероятное путешествие на УАЗике, преодолев 145 тысяч километров по Азии, Африке и Южной Америке.

Восход солнца в Африке, Национальный парк Амбосели
Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Восход солнца в Африке, Национальный парк Амбосели

Вместе с командой любителей приключений он начал свой путь из Чили, по пути ему встречались мини-отели, деревни с печным отоплением и впечатляющие природные ландшафты, передает "Тульский1".

В Южной Америке Алексей и его спутники исследовали знаменитые места, такие как пляж Копакабана в Рио-де-Жанейро и оживлённый Буэнос-Айрес. Несмотря на разницу в правилах и культуре вождения, россияне быстро адаптировались и продолжили свой путь на "доме на колёсах" — оборудованном УАЗе с автономным душем, печкой, грилем и палатками.

За месяц команда пересекла Чили и Аргентину, двигаясь вдоль узкой полосы суши между Андами и Тихим океаном до самого южного города планеты — Ушуайи. Границу между странами они пересекали четыре раза, но менять верный "УАЗик" на другой транспорт не планируют.

Сейчас Алексей Евпятьев готовится к новому приключению — поездке в Оймякон, самое холодное место на Земле, где температура достигает -70 градусов. Он уверен, что "буханка", проверенная временем и километрами, выдержит и это испытание.

Уточнения

УАЗ СГР ("Старый грузовой ряд". В просторечии — "Буханка", "Таблетка", "головастик") — семейство советских и российских полноприводных микроавтобусов, малотоннажных грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости.

А́зия — крупнейшая часть света по территории, численности населения и плотности. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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