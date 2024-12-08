5 крымских маяков, которые покорят вас

Посетите эти маяки, чтобы окунуться в их невероятную атмосферу.
Херсонесский маяк. Особенно красиво здесь на закате, это идеальное место для романтических вечеров с видом на заход солнца в море.
Меганомский маяк. Этот 12-метровый маяк одиноко стоит на вершине горы, а вокруг него бескрайнее синее море.
Тарханкутский маяк. Его построили в 1816 году по тому же проекту и из того же материала, что и Херсонесский маяк.
Кыз-Аульский маяк. Его белоснежные стены украшены чёрными вертикальными линиями, что подчёркивает его элегантность и делает непохожим на остальные.
Храм-маяк Николая Чудотворца. Это самый высокий действующий храм на ЮБК с маячным фонарём. Внутри расположился "Музей катастроф на водах", а сам зал выглядит, как затонувший корабль.
Мая́к — навигационный ориентир, который используется для опознавания берегов, определения местонахождения судна.
Ходьба со скоростью более 100 шагов в минуту заставляет ваше тело работать интенсивнее, увеличивая частоту сердечных сокращений и насыщение организма кислородом.