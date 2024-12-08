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5 крымских маяков, которые покорят вас

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Туризм

Посетите эти маяки, чтобы окунуться в их невероятную атмосферу.

Херсонесский маяк, Крым
Фото: commons.wikimedia.org by Oleksandr Malyon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Херсонесский маяк, Крым

Херсонесский маяк. Особенно красиво здесь на закате, это идеальное место для романтических вечеров с видом на заход солнца в море.

Меганомский маяк. Этот 12-метровый маяк одиноко стоит на вершине горы, а вокруг него бескрайнее синее море.

Тарханкутский маяк. Его построили в 1816 году по тому же проекту и из того же материала, что и Херсонесский маяк.

Кыз-Аульский маяк. Его белоснежные стены украшены чёрными вертикальными линиями, что подчёркивает его элегантность и делает непохожим на остальные.

Храм-маяк Николая Чудотворца. Это самый высокий действующий храм на ЮБК с маячным фонарём. Внутри расположился "Музей катастроф на водах", а сам зал выглядит, как затонувший корабль.

Уточнения

Мая́к — навигационный ориентир, который используется для опознавания берегов, определения местонахождения судна.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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