5 крымских маяков, которые покорят вас

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Посетите эти маяки, чтобы окунуться в их невероятную атмосферу.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleksandr Malyon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Херсонесский маяк, Крым

Херсонесский маяк. Особенно красиво здесь на закате, это идеальное место для романтических вечеров с видом на заход солнца в море.

Меганомский маяк. Этот 12-метровый маяк одиноко стоит на вершине горы, а вокруг него бескрайнее синее море.

Тарханкутский маяк. Его построили в 1816 году по тому же проекту и из того же материала, что и Херсонесский маяк.

Кыз-Аульский маяк. Его белоснежные стены украшены чёрными вертикальными линиями, что подчёркивает его элегантность и делает непохожим на остальные.

Храм-маяк Николая Чудотворца. Это самый высокий действующий храм на ЮБК с маячным фонарём. Внутри расположился "Музей катастроф на водах", а сам зал выглядит, как затонувший корабль.

Уточнения

Мая́к — навигационный ориентир, который используется для опознавания берегов, определения местонахождения судна.

