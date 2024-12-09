Двух россиянок депортировали с Бали по подозрению в занятиях проституцией

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Бали депортировали двух россиянок за нарушение сроков пребывания (оверстей). Миграционная служба Индонезии ограничилась внесением туристок в чёрный список, хотя изначально подозревала их в незаконной деятельности, которая могла повлечь более серьёзное наказание.

Фото: flickr.com by Yosika ( happyholiday.travel ), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бали, Индонезия

Россиянки с инициалами K. M. (22 года) и A. T. (24 года) были задержаны 14 ноября на вилле в Семиньяке — популярном курортном районе, известном своей ночной жизнью. Сначала они несколько дней провели под стражей в полицейском участке, затем их перевели в центр содержания иммигрантов в Денпасаре. После завершения необходимых процедур и приобретения билетов они были выдворены из страны и отправлены в Москву.

Поводом для ареста стала подозрительная активность в социальных сетях, которую заметил так называемый "цифровой патруль". Девушек обвинили в работе в массажном салоне без разрешения на трудовую деятельность и предоставлении дополнительных услуг сексуального характера. Официальные лица прямо назвали их деятельность проституцией.

Во время обыска полиция изъяла вещи, которые, по их мнению, доказывали вину россиянок: деньги в иностранной валюте, фотографии для рекламы услуг и секс-игрушки. Однако сами девушки отрицали обвинения, утверждая, что прибыли на Бали исключительно с целью отдыха.

Просроченные туристические визы стали ключевым основанием для депортации. Одна из задержанных въехала в страну в сентябре, другая — в октябре. Власти Индонезии решили не привлекать россиянок по серьёзным статьям, которые могли предусматривать тюремное заключение, а ограничились их выдворением из страны.

Уточнения

Ба́ли — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.

