Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Синоптики рассказали о погоде на Новый год
Как распознать, что двигатель скоро выйдет из строя
Никита Кологривый раскрыл, какой гонорар получил за съёмки в нашумевшем сериале про криминальные группировки
Простые правила, которые помогут снизить уровень пыли в квартире
Орлова рассказала, когда узнала о планах Сердюкова сделать предложение Бородиной
Экологичное дачное решение: как использовать картон и бумагу
По каким признакам можно определить, что вы столкнулись с выгоранием на работе
В Ростовской области прошёл международный саммит АгриФуд Россия 2024
Мощные магнитные бури обрушатся на Землю с 11 по 13 декабря

Двух россиянок депортировали с Бали по подозрению в занятиях проституцией

1:53
Туризм

На Бали депортировали двух россиянок за нарушение сроков пребывания (оверстей). Миграционная служба Индонезии ограничилась внесением туристок в чёрный список, хотя изначально подозревала их в незаконной деятельности, которая могла повлечь более серьёзное наказание.

Бали, Индонезия
Фото: flickr.com by Yosika ( happyholiday.travel ), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бали, Индонезия

Россиянки с инициалами K. M. (22 года) и A. T. (24 года) были задержаны 14 ноября на вилле в Семиньяке — популярном курортном районе, известном своей ночной жизнью. Сначала они несколько дней провели под стражей в полицейском участке, затем их перевели в центр содержания иммигрантов в Денпасаре. После завершения необходимых процедур и приобретения билетов они были выдворены из страны и отправлены в Москву.

Поводом для ареста стала подозрительная активность в социальных сетях, которую заметил так называемый "цифровой патруль". Девушек обвинили в работе в массажном салоне без разрешения на трудовую деятельность и предоставлении дополнительных услуг сексуального характера. Официальные лица прямо назвали их деятельность проституцией.

Во время обыска полиция изъяла вещи, которые, по их мнению, доказывали вину россиянок: деньги в иностранной валюте, фотографии для рекламы услуг и секс-игрушки. Однако сами девушки отрицали обвинения, утверждая, что прибыли на Бали исключительно с целью отдыха.

Просроченные туристические визы стали ключевым основанием для депортации. Одна из задержанных въехала в страну в сентябре, другая — в октябре. Власти Индонезии решили не привлекать россиянок по серьёзным статьям, которые могли предусматривать тюремное заключение, а ограничились их выдворением из страны.

Уточнения

Ба́ли — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Садоводство, цветоводство
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода Аудио 
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Наука и техника
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли Аудио 
Как понять, что ваш кот считает вас своей собственностью
Домашние животные
Как понять, что ваш кот считает вас своей собственностью Аудио 
Популярное
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли

Астрономы сделали удивительное открытие — они обнаружили крупнейший резервуар воды во Вселенной.

Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Договорённости Путина и Эрдогана по Сирии — тактическое отступление Москвы Любовь Степушова Русская Исландия предлагает встречу с Двумя монахами, Медовыми водопадами и броккенским призраком Игорь Буккер МиГ-31И. Уникальный небесный носитель гиперзвуковых ракет Дмитрий Плотников
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Последние материалы
В Минздраве заявили, что новая вакцина от ковида защищает от актуальных штаммов
Как получить рефинансирование ипотеки без подтверждения дохода
Звезда юмористического шоу вышла замуж на Мальдивах
Ветеринар рассказал, какие продукты могут быть опасны для питомцев
Стал известен необычный пункт в райдере Niletto, из-за которого певец может не выйти на сцену
Повредившая ногу во время спектакля Кристина Асмус готовится к операции: гораздо сложнее и гаже
Секрет идеальных бархатцев: лучшие способы защиты от дождя и грибка
Жена Константина Эрнста появилась на публике в шубе за миллионы рублей
Тренировки, которые портят осанку: откажитесь от этих упражнений
Центробанк готов пойти на риск, чтобы остановить инфляцию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.