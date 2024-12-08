Рейс MU 592 Москва–Шанхай задержан на 5 часов

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Рейс MU 592 авиакомпании China Eastern Airlines, запланированный на 8 декабря с вылетом из Москвы в Шанхай в 19:10, задерживается на 5 часов и теперь ожидается к отправлению в 00:05. Прибытие в шанхайский аэропорт Пудун планируется на 9:40 следующего дня.

Фото: Wikimedia Commons by Vikiçizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ аэропорт, зал ожидания

Причины задержки выяснить не удалось, так как московское представительство перевозчика не отвечает на звонки. Предполагается, что перенос рейса связан с тем, что вылеты China Eastern из Китая в Москву 7 декабря были отложены на сегодняшний день.

Рейс из Шереметьево в Шанхай 7 декабря также задержался на 15 часов и вылетел лишь сегодня в 14:55. Многие российские туристы используют рейсы китайских авиакомпаний, включая China Eastern, не только для полетов в Китай, но и для пересадок в страны Юго-Восточной Азии, особенно в Таиланд. Сбои в расписании могут привести к пропуску стыковочных рейсов в Шанхае.

Уточнения

Междунаро́дный аэропо́рт Пуду́н (кит. трад. 浦東國際機場, упр. 浦东国际机场, пиньинь Pǔdōng Guójì Jīchǎng, палл. Пудун Гоцзи Цзичан) — аэропорт Шанхая (Китай), расположен в восточной части района Пудун.

