Рейсы Syrian Air из Москвы в Дамаск отменены до 18 декабря

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Рейсы авиакомпании Syrian Air между Москвой и Дамаском, запланированные на 8 декабря, были отменены. Информация о рейсах RB 441 (прибытие в Москву в 09:30) и RB 442 (вылет в Дамаск в 15:00) исключена из расписания аэропорта Внуково, что подтвердил корреспондент ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Алеппо, Халеб, Сирия

По данным Росавиации, запрет на полёты российских гражданских воздушных судов через воздушное пространство Сирии действует с сентября 2013 года. Однако авиакомпании Сирии, такие как Syrian Air и Cham Wings Airlines, продолжают выполнять рейсы. Например, в ночь на 8 декабря самолёт Cham Wings вылетел из Дамаска в Шарджу (ОАЭ).

Сегодня международный аэропорт Дамаска распространил уведомление об отмене всех рейсов до 18 декабря. Решение связано с резко ухудшившейся обстановкой в Сирии.