Рейсы Syrian Air из Москвы в Дамаск отменены до 18 декабря

Рейсы авиакомпании Syrian Air между Москвой и Дамаском, запланированные на 8 декабря, были отменены. Информация о рейсах RB 441 (прибытие в Москву в 09:30) и RB 442 (вылет в Дамаск в 15:00) исключена из расписания аэропорта Внуково, что подтвердил корреспондент ТАСС.
По данным Росавиации, запрет на полёты российских гражданских воздушных судов через воздушное пространство Сирии действует с сентября 2013 года. Однако авиакомпании Сирии, такие как Syrian Air и Cham Wings Airlines, продолжают выполнять рейсы. Например, в ночь на 8 декабря самолёт Cham Wings вылетел из Дамаска в Шарджу (ОАЭ).
Сегодня международный аэропорт Дамаска распространил уведомление об отмене всех рейсов до 18 декабря. Решение связано с резко ухудшившейся обстановкой в Сирии.
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