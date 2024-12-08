Самый красивый вид на Ялту

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Завораживающий вид на Ялту открывается из Серебряной беседки, которая находится на 15-м км автодороги Ялта — Ай-Петри.

Эта беседка расположена на краю горы на высоте 865 м выше уровня моря.

Проще всего доехать сюда из Ялты по Бахчисарайскому шоссе. Есть специальный указатель, который показывает, где находится беседка и стоянка.

Виды отсюда открываются просто потрясающие. Они определенно вызовут у вас чувство восхищение красотой природы и города.

Уточнения

Я́лта — курортный и портовый город на Южном берегу Крыма.

