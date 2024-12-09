Рост на 84%: что привлекает тайских туристов в России

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году количество туристов из Таиланда, посетивших Россию, выросло почти вдвое и составило 6,4 тыс. человек. Об этом агентству ТАСС рассказал Алексей Волоцков, член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Фото: flickr.com by Kullez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Таиланд

"В 2023 году Россию посетили 3,5 тыс. граждан Таиланда. По итогам 2024 года их количество превысило 6,4 тыс., что означает рост на 84%", — отметил Волоцков.

Он подчеркнул, что туристическая сфера продолжает восстанавливаться после серьёзных ограничений, вызванных пандемией. Для сравнения, в 2019 году Россию посетили почти 60 тыс. тайских туристов, что на 90% больше, чем в текущем году. Однако ситуация стремительно нормализуется.

Рост числа гостей из Юго-Восточной Азии объясняется не только улучшением условий после пандемии, но и увеличением интереса жителей региона к российской культуре и достопримечательностям.

По словам депутата, Россия активно работает над упрощением визового режима для туристических групп из ряда стран, а также над запуском новых прямых авиарейсов, что должно ещё больше стимулировать развитие туризма.