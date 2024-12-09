Самолёт в Таиланд задержали из-за неадекватного туриста

На днях рейс Санкт-Петербург — Бангкок был задержан из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. Самолёт уже находился на взлётной полосе, когда мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, начал громко заявлять, что "знает, где убийца", и отказывался подчиняться требованиям экипажа.
Сотрудники службы безопасности аэропорта Пулково задержали нарушителя и передали его полиции. После этого рейс продолжил выполнение маршрута, сообщила "Лента.ру".
Ранее, в октябре 2023 года, на рейсе "Аэрофлота" из Бангкока в Москву произошёл инцидент с пьяным пассажиром, который напал на другого человека с вилкой. После посадки в Шереметьево дебошира передали полиции.
Подобные случаи подчёркивают важность соблюдения правил поведения на борту и недопустимость употребления алкоголя, приводящего к агрессивным действиям, которые могут поставить под угрозу безопасность полёта.
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