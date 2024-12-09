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Экологический мониторинг Камчатки с участием туристов

3:02
Туризм

На Камчатке представили два новых варианта экологических маршрутов, которые позволят путешественникам не только наслаждаться природой, но и участвовать в научных исследованиях. Зимой планируется организовать поездки к термальным источникам на снегоходах, а летом — экспедиции на Курильское озеро, знаменитое своим обилием бурых медведей.

Камчатка
Фото: Wikimedia Commons by kuhnmi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Камчатка

Эти маршруты созданы не для праздного туризма. Как подчеркнули в Русском географическом обществе (РГО), участники будут выполнять научные задачи, такие как изучение водоёмов, наблюдение за дикими животными и распознавание их следов. Задания путешественники получат от учёных в первый день программы, а собранные данные передадут специалистам для анализа.

В проекте участвуют Кроноцкий государственный заповедник, Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга. 

Исполняющий обязанности директора Кроноцкого заповедника Всеволод Яковлев в интервью "Российской газете" отметил, что основной целью является воспитание уважения к природе: «Мы стремимся показать красоту и уязвимость экосистем Камчатки. Наша работа — это не только исследование, но и популяризация ответственного экологического туризма. Благодаря этому мы привлекаем волонтёров, юннатов, школьников и местных жителей, формируя сообщество единомышленников».

Путешественников ждёт насыщенная программа. Зимой (12 и 26 февраля, 6 и 12 марта 2025 года) они смогут исследовать термальные воды кордона Кипелые, выполняя задания по бальнеологии. Участники будут брать пробы воды, проводить её анализ и оценивать перспективы использования термальных источников для курортных зон. Летняя программа включает наблюдение за медведями на Курильском озере, изучение их следов и сбор данных о поведении животных.

Этот проект уже доказал свою эффективность. В минувшем сезоне участники измеряли температуру воды в нерестовых реках, брали пробы и идентифицировали следы медведей. Например, группе удалось зафиксировать следы молодой медведицы с двухлетним детёнышем и крупного самца.

«Привлечение путешественников к научной работе — это важный шаг. Мы не только расширяем круг исследователей, но и развиваем научно-популярный туризм на Камчатке», — отметила научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии Татьяна Маневич.

Большое путешествие по югу Камчатки с участием РГО запланировано на август 2025 года. Это станет новым этапом в развитии туризма, сочетающего приключения, экологическое воспитание и поддержку научных исследований.

Уточнения

Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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