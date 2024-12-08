Новый автобусный маршрут соединит аэропорт Подгорицы с прибрежными городами

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 8 декабря в Черногории возобновляется автобусное сообщение между аэропортом Подгорицы и центром столицы, а также с прибрежными городами, включая Улцинь. Ранее добраться из аэропорта в город можно было только на такси.

Фото: Wikipedia by Marcin Konsek , https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ черногория

Инициатива восстановления маршрута принадлежит новому министру транспорта Черногории Майе Вукичевич. Автобусный маршрут, отменённый в 2015 году, теперь будет проходить вдоль побережья Адриатического моря через Сутоморе до Ульциня. Расписание движения доступно на сайте busticket4.me, стоимость проезда составляет 3 евро.

Уточнения

Подго́рица (серб. и черног. По̀дгорица / Pòdgorica, в 1946—1992 годах — Титоград, серб. и черног. Титоград / Titograd) — столица Черногории.



Черного́рия (черног. Црна Гора / Crna Gora [t͡sŗːnaː ɡǒra]) — государство в Юго-Восточной Европе, на западе Балканского полуострова.



У́лцинь (черног. Улцињ, алб. Ulqini, итал. Dulcigno, греч. Ολοκαίνιον, в русскоязычных справочниках и путеводителях также часто встречаются другие варианты названия — Ульцин, Ульцинь) — город в Черногории на побережье Адриатического моря.

