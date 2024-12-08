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"Каток у Флагштока" в Петербурге - крупнейший в мире

0:43
Туризм

7 декабря в Санкт-Петербурге открылся крупнейший каток в мире площадью 28 тысяч квадратных метров. Новый ледовый комплекс получил название "Каток у Флагштока" и находится рядом с одноимённым общественным пространством.

каток, Санкт-Петербург, Дворцовая площадь
Фото: Wikimedia Commons by Sasha Krotov is licensed under Public domain
каток, Санкт-Петербург, Дворцовая площадь

Каток будет работать ежедневно, за исключением понедельников. На его территории предусмотрен прокат коньков и услуги тренеров для индивидуальных занятий.

Помимо нового ледового пространства, жители и гости Санкт-Петербурга могут насладиться катанием на уже действующих катках, включая лесной каток в "Охта Парке", ледовые зоны в "Севкабель Порте", Новой Голландии и Никольских рядах.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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