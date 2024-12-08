"Каток у Флагштока" в Петербурге - крупнейший в мире

7 декабря в Санкт-Петербурге открылся крупнейший каток в мире площадью 28 тысяч квадратных метров. Новый ледовый комплекс получил название "Каток у Флагштока" и находится рядом с одноимённым общественным пространством.
Каток будет работать ежедневно, за исключением понедельников. На его территории предусмотрен прокат коньков и услуги тренеров для индивидуальных занятий.
Помимо нового ледового пространства, жители и гости Санкт-Петербурга могут насладиться катанием на уже действующих катках, включая лесной каток в "Охта Парке", ледовые зоны в "Севкабель Порте", Новой Голландии и Никольских рядах.
Ходьба со скоростью более 100 шагов в минуту заставляет ваше тело работать интенсивнее, увеличивая частоту сердечных сокращений и насыщение организма кислородом.