Россиянам сложнее получить шенгенские визы из-за политических препятствий

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Некоторые страны Евросоюза намеренно усложняют получение шенгенских виз для граждан России, создавая неблагоприятные условия. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в рамках Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Путешествуй!".

Фото: Wikimedia Commons by Craig Heimburger is licensed under Public domain виза, паспорт

"Сложности с получением шенгенских виз носят явно политический характер. Некоторые недружественные страны намеренно затягивают процесс", — цитирует слова Кондратьева агентство ТАСС.

Он отметил, что хотя процент отказов в визах для россиян не увеличился, процедура их оформления стала сложнее и длительнее. Это приводит к срыву поездок: визу могут выдать за день до вылета, и турист физически не успевает на рейс.

Кондратьев также прокомментировал ситуацию с изъятием паспортов россиян на границе. По его словам, такая проблема сейчас не является массовой. Тем не менее, он напомнил, что пограничники могут отказать во въезде из-за ошибок в документах. В связи с этим он рекомендовал туристам и туроператорам тщательно проверять все данные в паспортах перед поездкой.

Уточнения

Шенге́нское соглаше́ние — соглашение об упрощении паспортно-визового контроля на границах ряда государств Европейского союза, изначально подписанное 14 июня 1985 года пятью европейскими государствами (Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Францией и ФРГ).

