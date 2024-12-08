Россиянам сложнее получить шенгенские визы из-за политических препятствий

Некоторые страны Евросоюза намеренно усложняют получение шенгенских виз для граждан России, создавая неблагоприятные условия. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в рамках Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Путешествуй!".
"Сложности с получением шенгенских виз носят явно политический характер. Некоторые недружественные страны намеренно затягивают процесс", — цитирует слова Кондратьева агентство ТАСС.
Он отметил, что хотя процент отказов в визах для россиян не увеличился, процедура их оформления стала сложнее и длительнее. Это приводит к срыву поездок: визу могут выдать за день до вылета, и турист физически не успевает на рейс.
Кондратьев также прокомментировал ситуацию с изъятием паспортов россиян на границе. По его словам, такая проблема сейчас не является массовой. Тем не менее, он напомнил, что пограничники могут отказать во въезде из-за ошибок в документах. В связи с этим он рекомендовал туристам и туроператорам тщательно проверять все данные в паспортах перед поездкой.
Шенге́нское соглаше́ние — соглашение об упрощении паспортно-визового контроля на границах ряда государств Европейского союза, изначально подписанное 14 июня 1985 года пятью европейскими государствами (Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Францией и ФРГ).
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