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Мексика готова упростить въезд для российских туристов

2:14
Туризм

Российские туроператоры и посол Мексики Эдуардо Вильегас Мехиас договорились разработать совместные рекомендации для туристов из России, чтобы упростить прохождение границы Мексики. Встреча состоялась 6 декабря с участием представителей 12 российских турфирм.

Арка Кабо Сан Лукас
Фото: www.flickr.com by "The Jamoker", https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Арка Кабо Сан Лукас

Поводом для обсуждения стало увеличение числа случаев отказов во въезде российским туристам, даже при наличии оплаченных туров, бронирования и обратных билетов. По словам посла, в 2024 году из 28,8 тыс. россиян, посетивших Мексику, было отказано во въезде 1456 гражданам, что составляет около 5% от общего потока. Утверждение, что доля отказов достигла 10%, посольство Мексики назвало "ложной информацией".

  • Посольство предоставит туроператорам рекомендации по подготовке документов для клиентов.
  • Будут разработаны пошаговые инструкции для туристов с разъяснением миграционных требований.
  • Создадут общую базу данных с информацией о турпакетах.
  • Наладят взаимодействие с миграционными властями Мексики.

Посол также предложил туроператорам направить ему примерный пакет документов, который предоставляют туристы, и согласовать список типичных вопросов, задаваемых на границе.

Среди них — цель поездки, её продолжительность, место проживания, способ оплаты расходов и маршрут обратного выезда. Такие собеседования часто проводятся на испанском языке с помощью Google Translate, что может создавать дополнительные трудности.

Несмотря на логистические ограничения, Мексика остаётся востребованным направлением среди российских туристов благодаря своим пляжным курортам и культурному наследию. Из-за отсутствия прямых рейсов туроператоры предлагают маршруты через Кубу. В 2023 году Мексику посетили около 60 тыс. россиян, но большинство этих поездок были нетуристическими. Тем не менее, туроператоры продолжают работать над улучшением условий для путешествий.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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