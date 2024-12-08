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Гражданам этих стран теперь не нужна виза для поездки в Россию

1:28
Туризм

Россия расширяет список стран, граждане которых могут въезжать по электронным визам. Теперь к этому списку добавились ещё 11 государств, среди которых: 

Туризм
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туризм
  • Барбадос,
  • Бутан,
  • Зимбабве,
  • Иордания,
  • Кения,
  • Папуа-Новая Гвинея,
  • Сент-Люсия,
  • Тонга,
  • Тринидад и Тобаго,
  • Туркменистан,
  • Эсватини.

Это расширение делает визовый процесс ещё более доступным.

Из обновлённого списка были исключены Сербия и Андорра, так как с этими странами заключены отдельные соглашения, позволяющие гражданам находиться в России без виз.

Таким образом, на сегодняшний день по электронным визам в Россию могут въезжать граждане 64 стран, включая все государства Европейского Союза. Однако, список пока не обновлён на официальном портале.

Также стало известно, что власти рассматривают возможность продлить срок действия электронных виз с 60 до 120 дней, а срок пребывания на территории России — с 16 до 30 суток.

Несмотря на то что Андорра теперь исключена из списка, граждане этой страны могут пребывать в России без виз до 90 дней, несмотря на статус "недружественной страны".

Для граждан России также действует безвизовый режим в Андорре, однако для этого нельзя использовать шенгенскую визу.

Уточнения

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ. Как правило под визой понимается фактическое разрешение иностранцу на въезд на территорию другого государства.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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