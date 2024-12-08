Скучные перелёты и секреты бортпроводников: что стоит знать перед полётом

1:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Перелёты, особенно в праздничные дни, могут стать настоящим испытанием для всех. Стресс, усталость и ожидания — всё это становится ещё более напряжённым на Рождество.

Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Стюардесса

Но есть ещё одна важная сторона, о которой часто не задумываются пассажиры: как они ведут себя на борту.

Хантер Смит-Лихас, стюардесса из Флориды, рассказала, с какими пассажирами экипажам сложно работать. На первом месте среди раздражающих привычек — это игнорирование инструктажа по технике безопасности.

"Многие пассажиры просто не обращают внимания, что происходит, потому что они в наушниках, на телефоне или заняты чем-то другим", — говорит Хантер.

Это поведение особенно заметно на рейсах, где безопасность — приоритет номер один. Несмотря на то, что информация может быть знакома, Хантер призывает всех слушать её внимательно каждый раз, так как она важна для вашей же безопасности.

Кроме того, стюардесса делится своими любимыми моментами на борту. Несмотря на долгие часы, когда пассажиры заняты своими делами, Хантер утверждает, что им нравится, когда пассажиры обращаются с предложениями о том, что стоит увидеть в городах назначения.

"Мы часто остаёмся в местах на несколько дней, и любые советы по поводу ресторанов или развлечений всегда приветствуются", — рассказывает она.

Но главное правило — не отвлекать бортпроводников, когда они заняты, ведь безопасность пассажиров всегда на первом месте.

Хантер также отмечает, что иногда, особенно на длительных рейсах, бортпроводники могут чувствовать себя одиноко и скучать, так как у них бывают перерывы между обслуживанием пассажиров.

Поэтому им приятно, когда кто-то просто заводит разговор. Однако важнейшее правило остаётся неизменным: не забывайте о своей безопасности и следите за инструктажем.

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. stewardess) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на воздушных судах , выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

