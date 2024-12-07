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Одно из самых изученных озёр Нью-Йорка не перестаёт удивлять учёных и туристов

1:43
Туризм

В штате Нью-Йорк (США) расположено множество живописных озёр, но одно из них выделяется не только своей красотой, но и научной значимостью.

Озеро
Фото: flickr.com by Martin de Lusenet from Heemskerk, Netherlands, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Озеро

Озеро Грин-Лейк, находящееся в округе Онондага, считается "одним из самых изученных озёр в мире" благодаря своей уникальной природе и редким характеристикам, сообщает WPDH.

Грин-Лейк славится удивительным сине-зелёным оттенком (переводится как "зеленое озеро") воды, который привлекает туристов и исследователей со всего мира. По данным Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (DEC), озеро является меромиктическим, что делает его настоящей редкостью. В отличие от большинства озёр, его водные слои не смешиваются в разные сезоны. Мелкие частицы карбоната кальция, плавающие в воде, отражают свет, создавая невероятный бирюзовый цвет.

Интересно, что на территории США всего 13 меромиктических озёр, и ещё одно из них — Раунд-Лейк — расположено в том же парке. Кроме того, учёные полагают, что Грин-Лейк возник в ледниковый период, более 150 000 лет назад. В озере сохранились древние растения и микроорганизмы, которые продолжают изучаться и по сей день.

Посетить Грин-Лейк можно в одноимённом государственном парке в Фейетвилле, в штате Нью-Йорк. Здесь доступны прогулки на лодках, каяках и каноэ, а также поле для гольфа на 18 лунок. Это место стало идеальным вариантом для отдыха и знакомства с одним из природных чудес штата.

Уточнения

О́зеро — компонент гидросферы, представляющий собой естественно возникший водоём, заполненный в пределах озёрной чаши (озёрного ложа) водой и не имеющий непосредственного соединения с морем (океаном).

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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