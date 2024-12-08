«Красная Поляна» первой в регионе открыла сезон для лыжников и сноубордистов

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Курорт "Красная Поляна" в Сочи традиционно первым в регионе открыл зимний сезон. Уже в октябре здесь выпал первый снег, и сейчас высота снежного покрова позволяет запустить трассы для лыжников и сноубордистов. В настоящее время доступны спуски в горной долине Цирк-2.

Фото: commons.wikimedia.org by DaniilKolegaev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Красная Поляна 003

В этом сезоне курорт предлагает 30 км подготовленных трасс, восемь зон для фрирайда, 5 км освещённых маршрутов для вечернего катания, три сноупарка и 13 подъёмников. Ожидается, что количество гостей увеличится на 12-15% по сравнению с прошлым годом.

Уточнения

Кра́сная Поля́на — посёлок городского типа в подчинении Адлерского района муниципального образования город-курорт Сочи в Краснодарском крае Российской Федерации. Административный центр Краснополянского поселкового округа.



Сноубо́рд сноубо́рдинг (англ. snowboarding от англ. snow — снег и англ. board — доска) — зимний олимпийский вид спорта, заключающийся в спуске с заснеженных склонов и гор на специальном спортивном снаряде — сноуборде.

