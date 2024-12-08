Россия готовится к запуску современных круизов класса «река-море»

Новейшее круизное судно "Карелия" впервые отправится в плавание по Каспийскому морю в 2025 году. Об этом сообщило Министерство транспорта РФ в своём официальном Telegram-канале.
Судно станет частью комбинированного маршрута, который соединит морские порты Махачкалы и Астрахани с речными городами Ростов-на-Дону и Волгоград. Этот маршрут создаёт уникальные возможности для увеличения туристического потока в Прикаспийском регионе и стимулирует развитие круизного туризма на Нижней Волге.
Для успешного запуска круизного сервиса потребуется модернизация инфраструктуры портов, таких как Махачкала и Дербент. В частности, планируется создание пунктов пропуска через государственную границу, что откроет путь для международных маршрутов с Азербайджаном, Ираном, Туркменистаном и Казахстаном. Также предстоит заключить межправительственные соглашения с этими странами.
На нижегородской верфи ведётся строительство трёх круизных судов проекта "Карелия" класса "река-море". Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2025-2026 годы.
Новые лайнеры будут курсировать не только по внутренним водным путям, но и по акваториям Каспийского, Чёрного, Азовского и Белого морей, что откроет ещё больше возможностей для круизного туризма.
Развитие круизного туризма в регионе поможет привлечь новых туристов, стимулируя экономику и продвигая межрегиональные и международные маршруты.
Круи́зное су́дно — судно, совершающее туристический рейс (как правило, международный при морских круизах или внутри одной страны при круизах по внутренним водным путям) и перевозящее пассажиров, которые, будучи участниками групповой туристической программы, размещены на судне с целью совершения (согласно расписанию) кратковременных туристических посещений одного или нескольких портов.
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