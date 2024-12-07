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4 казахстанских ресторана, которые стоит посетить, по версии французского рейтинга

1:01
Туризм

Четыре казахстанских ресторана попали в список лучших ресторанов мира по версии французского рейтинга La Liste: "Огонёк" (Алматы), Auyl (Алматы), Qazaq Gourmet (Астана) и Selfie (Астана).

Башня Астана и река Ишим
Фото: commons.wikimedia.org by Ninaras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Башня Астана и река Ишим

Auyl — это экспериментальный проект, которым руководит бренд-шеф Руслан Закиров. Проект развивает концепцию неономадической кухни, где гостям предлагается отведать центральноазиатские блюда в авторском прочтении.

"Огонёк" — этим рестораном тоже заведует Руслан Закиров. Но в отличие от первого заведения, "Огонёк" - это smart comfort food на огне.

Ресторан Qazaq Gourmet и его бренд-шеф Артём Канцев предлагают своим посетителям по новому взглянуть на казахскую кухню и отведать национальные блюда в современном варианте.

Selfie — это панорамный ресторан, у которого своя современная авторская кухня. Заведение является филиалом московского Selfie и флагманским проектом Ritz Carlton Astana.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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