Необычные способы бесплатных авиапутешествий — пассажиры зайцами пробираются на самолёты по всему миру

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

В конце ноября неизвестная пассажирка без билета сумела незаметно пройти все контрольно-пропускные пункты в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и попасть на рейс в Париж.

Фото: flickr.com by Sheila Sund, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кот в чемодане

Хотя подобные случаи редки, они не являются исключением: ради бесплатного перелета некоторые люди рискуют жизнью и находят самые необычные способы проникнуть на самолеты.

Семичасовой полет прошел без происшествий до момента, когда экипаж обнаружил женщину в туалете. Один из пассажиров первого класса записал ситуацию на видео, отметив, что французские пограничники встретили самолет по прибытии и задержали нарушительницу. Женщине отказали во въезде и отправили обратно в США, где её уже ожидали сотрудники полиции.

Подобные истории происходят по всему миру. Например, в Германии норвежец дважды за один день проник на рейсы без билета, просто следуя за другими пассажирами при посадке. В Италии пожилая женщина случайно улетела не на свой рейс, потому что сотрудник аэропорта не проверил её документы.

Однако самые опасные попытки бесплатных перелетов связаны с тайным проникновением в отсеки шасси. Такие случаи часто заканчиваются трагически из-за экстремальных температур и нехватки кислорода на высоте, передает "Рамблер".

Также известны истории о попытках спрятаться в багажных отсеках или даже упаковке людей в чемоданы. В одной из таких ситуаций американец отправил себя почтой в родной город, чтобы сэкономить на билетах, но в итоге переплатил из-за штрафа.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.



Биле́т (фр. billet, от средневекового billetus — записка, письмо, свидетельство; удостоверение) — документ, удостоверяющий наличие некоего права у какого-либо определённого лица или у предъявителя билета.

