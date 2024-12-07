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12 стран за год — как относятся к русским за границей

1:50
Туризм

Российская туристка поделилась своим опытом путешествий по 12 странам за год, среди которых были как дружественные, так и недружественные.

Турист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Турист

Она отметила, что отношение к русским за границей в большинстве случаев было доброжелательным, включая страны Европы.

"Китай, Узбекистан, Азербайджан, Турция — здесь обожают русских. Однажды меня спутали с украинкой, однако отношение все равно было теплым. Никто не задавал мне политических вопросов. В этих странах безопасно путешествовать одной", — передает "Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ".

Одной из главных мечт туристки было посещение Исландии, однако путь туда оказался непростым. Несмотря на сложности, европейцы были готовы помочь и даже восхищались тем, какие преграды приходится преодолевать русским туристам, сообщает "Рамблер". 

Во время путешествий она встретила немало соотечественников. Например, в Исландии познакомилась с русскоговорящим владельцем сети круглосуточных магазинов. В других странах она отметила русские рестораны, кафе и даже специальные меню на русском языке в отелях.

Путешественница поделилась и необычными историями. В Венгрии местная жительница хвалила российского президента, а американка в Будапеште выразила свою поддержку русским. Однако не обошлось и без сложностей.

На паспортном контроле в Армении у девушки возникли вопросы из-за штампа о посещении Азербайджана, но после разъяснений её всё же пропустили. А в Венеции таможенники попросили показать обратные билеты в Россию, которых у неё не было. К счастью, ситуация разрешилась благополучно, и ей позволили въехать в страну.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
 

Арме́ния (арм.  [hɑjɑsˈtɑn]), официальное название — Респу́блика Арме́ния (арм. Հայաստանի Հանրապետություն [hɑjɑstɑˈni hɑnɾɑpɛtuˈtʰjun]) — государство в Закавказье, расположенное на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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