Россиянку, полетевшую из Нью-Йорка в Париж без билета, ждёт наказание

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянка Светлана Дали, которая сумела без билета попасть на рейс из Нью-Йорка в Париж и впоследствии была депортирована обратно в США, освобождена из-под стражи после предъявления обвинений.

Фото: Courtroom One Gavel by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суд

До суда, по решению которого ей грозит до 5 лет тюрьмы, женщина будет находиться на свободе с рядом ограничений. Как сообщает CNN, Светлане запрещено путешествовать, посещать аэропорты и покидать район её временного проживания у знакомого в Филадельфии. Она обязана соблюдать комендантский час и проходить рекомендованные курсы психического здоровья.

На заседании в Бруклине прокурор подчеркнула, что женщина может снова улететь тайно, что представляет угрозу для национальной безопасности.

"Этот инцидент был не просто прыжком через турникет, а серьезным нарушением, которое вызвало обеспокоенность по поводу национальной безопасности", — заявила сторона обвинения.

Однако судья не принял эти аргументы во внимание и постановил освободить Дали до суда.

Инцидент произошёл на борту трансатлантического рейса Delta Air Lines. До сих пор неизвестно, каким образом Светлане удалось пройти все уровни контроля и попасть на самолёт без билета.

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена.



Нью-Йо́рк (англ. New York City , сокр. NYC) — крупнейший город США, входящий в одну из крупнейших агломераций мира.

