Сувенир с подвохом — у россиянки нашли голову крокодила в сумке на таможне

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Новосибирском аэропорту таможенники обнаружили в багаже пассажирки сушёную голову крокодила, привезённую из Таиланда.

Фото: flickr.com by Sheba_Also 43,000 photos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Крокодил

Об этом сообщили в телеграм-канале Федеральной таможенной службы.

Россиянка прилетела с Пхукета и купила необычный сувенир в местной лавке. Однако в аэропорту её остановили сотрудники таможни. Экспертиза подтвердила, что голова принадлежит крокодилу, вид которого защищён Конвенцией СИТЕС, регулирующей торговлю животными и растениями, находящимися под угрозой исчезновения.

Женщина утверждает, что не знала о необходимости декларировать товар и предоставлять разрешительные документы. Тем не менее, против неё возбуждено два административных дела: за недекларирование товара и за нарушение ограничений на ввоз. Ей грозит штраф с конфискацией сувенира, передает "Холод".

Уточнения

Крокоди́лы (лат. Crocodilia) — отряд вторично-водных животных класса пресмыкающихся из клады эузухий, которая, в свою очередь, вместе с множеством промежуточных клад относится к кладе круротарзы или псевдозухии.



Тамо́жня — государственный орган, обеспечивающий порядок перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств, вещей и иных предметов, применение таможенных процедур и взимание таможенных платежей, производящий таможенный контроль и таможенное оформление.

