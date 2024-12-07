Люди со всей Европы едут в бани Мшене, чтобы вылечить свои болезни

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Чешская республика знаменита своими уникальными курортами, к которым можно отнести и бани Мшене.

Фото: commons.wikimedia.org by Horakvlado, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Курортный дом Ржип, Мшене-Лазне,

Курорт Мшене находится недалеко от Праги. Это место богато подземными источниками с целебной минеральной водой. И в 1796 году здесь были построены уникальные по своей архитектуре бани.

Одним из 7 павильонов является павильон-холл, построенный в 1905 году в стиле модерн и спроектированный архитектором Яном Летцелем. Павильон имеет прямоугольную форму и окружён хозяйственными постройками сложной планировки, которые украшены керамикой, разноцветной штукатуркой и деревянными колоннами с вырезанными тотемными капителями. Входную нишу украшает фреска в восточном стиле, а на деревянных пилонах вырезаны "драконьи" головы.

Вестибюль используется как спа-ресторан с кафе и как танцевальный зал.

На этом курорте специализируются на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. Сюда приезжают также люди с неврологическими проблемами и те, кому нужна реабилитация после различных операций, пишет сайт poznatsvet.cz.

Уточнения

Мшене-лазне — курортная деревня в Литомержицком районе Устецкого края Чешской Республики.

