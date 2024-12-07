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Туристу из Ирландии грозит тюремный срок в ОАЭ из-за эмодзи

1:10
Туризм

39-летний ирландец Стюарт Куини оказался в центре судебного разбирательства в Дубае из-за неосторожного сообщения в мессенджере.

Человек с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Человек с телефоном

Стюарт приехал в ОАЭ, чтобы навестить друга, которому помогал с переездом в январе 2022 года. В то время один из его знакомых сдал этому другу свою квартиру. Стюарт некоторое время жил там, но позже вернулся в Ирландию, оставив часть своих вещей в Дубае.

Когда квартира оказалась пустой, арендодатель незаконно проник внутрь и забрал некоторые вещи, включая подарки от бабушки Куини, что сильно расстроило ирландца. Пытаясь вернуть утраченные вещи, Стюарт отправил арендодателю несколько писем, однако не получил ответа. В порыве эмоций он отправил знакомому сообщение с эмодзи ниндзя и капли крови, что было воспринято как угроза.

В ОАЭ подобные сообщения, даже отправленные в шутливой форме, считаются незаконными. После прибытия в Дубай Куини был задержан и доставлен в полицию. Теперь ему грозит тюремный срок, передают "Тонкости туризма". 

Уточнения

Объединённые Ара́бские Эмира́ты — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб. إِمَارَاتُ‎ [имара́т], ед.ч. إِمَارَة‎ [има́ра]), каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.

Тюрьма́ — пенитенциарное (исправительное) учреждение: место, где люди содержатся в заключении и, как правило, лишены целого ряда личных свобод. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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Туристу из Ирландии грозит тюремный срок в ОАЭ из-за эмодзи
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