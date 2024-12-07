Аэропорт Стамбула ожидает рост пассажиропотока из РФ более чем на 200 тысяч

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Международный аэропорт Стамбула прогнозирует, что в 2025 году количество пассажиров из России превысит 4 миллиона.

Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Спящий пассажир в самолете

В текущем году пассажиропоток из России составил приблизительно 3,8 миллиона человек. В следующем году будет продолжена работа по увеличению числа маршрутов в российском направлении, об этом сообщил ТАСС коммерческий директор аэропорта Сервер Айдын.

Айдын подчеркнул, что в последние месяцы турецкие авиакомпании значительно расширили свою программу чартерных рейсов из России, направленных на туризм в Турции. Одним из ключевых факторов роста авиаперевозок являются россияне, которые используют Стамбул как транзитный пункт на пути в страны Европейского союза, а также в Азии и Африки.

Кроме того, он добавил, что сейчас аэропорт работает над упрощением процесса транзита багажа для пассажиров, которые осуществляют составные перелеты с российскими и турецкими авиакомпаниями в государства ЕС.

Уточнения

Стамбу́л — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны. Является также центром Мраморноморского региона — самого западного из географических (статистических) регионов страны.

