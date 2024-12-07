В Чехии засиял знаменитый дом семьи Глоушек

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Либишанах, расположенных в Пардубице, вновь замерцал дом, который каждое рождество привлекает множество гостей благодаря своим удивительным праздничным декорациям. Тысячи огоньков и световых гирлянд создают поистине волшебное настроение.

Фото: PxHere is licensed under public domain Рябина в снегу

В этом году, с началом Адвента, снова засиял известный дом семьи Глоушек. Поражаться красотой рождественских украшений можно ежедневно с 17:00 до 21:00 вплоть до Крещения.

Подготовка к украшению начинается уже в середине сентября, и все члены семьи работают над этим в свободное от основных занятий время. Они украшают не только сам дом, но и сад, деревья и заборы. В этом сезоне было установлено целых 300 696 светодиодных ламп, 8 076 метров световых линий, 2 935 метров электрокабелей, 871 метр удлинителей и 618 розеток, а также 386 модулей управления освещением.

Посещение дома в Либишанах бесплатное. Он расположен прямо на главной дороге в деревне. Рождественские декорации в этом доме не раз становились обладателями мест в Книге рекордов Чехии.

Уточнения

Че́хия— государство в Центральной Европе. Граничит с Польшей на северо-востоке (длина границы — 796 км), Германией — на северо-западе и западе (810 км), Австрией — на юге (466 км) и Словакией — на юго-востоке (252 км).

