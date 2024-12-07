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Музей Нью-Йорка получил редкого стегозавра с сохранностью 80% скелета

2:10
Туризм

Американский музей естественной истории (AMNH) пополнил свою коллекцию динозавров уникальным экспонатом — стегозавром длиной 8,2 метра, названным "Апекс". Это один из наиболее полных скелетов этого травоядного динозавра, покрытого характерными пластинами, который жил около 150 миллионов лет назад на территории суперконтинента Лавразия (современная Северная Америка и Европа).

стегозавр, American Museum of Natural History
Фото: Wikimedia Commons by InSapphoWeTrust, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
стегозавр, American Museum of Natural History

Сохранность скелета впечатляет — почти 80% от 319 костей взрослого стегозавра уцелело, включая значительную часть бронированных пластин.

"Апекс" стал не только научной сенсацией, но и самым дорогим ископаемым динозавром в истории. Его обнаружили два года назад в Колорадо, в знаменитой формации Моррисон, богатой окаменелостями.

В начале этого года скелет был продан на аукционе за рекордные 44,6 миллиона долларов. Его новым владельцем стал миллиардер Кеннет Гриффин, основатель и глава хедж-фонда Citadel. Гриффин решил передать "Апекса" музею на выставку сроком на четыре года. Уже с этого воскресенья посетители смогут увидеть экспонат в зале динозавров.

Несмотря на то что в мировых научных коллекциях насчитывается более 80 экземпляров стегозавров, столь высокий уровень сохранности остаётся редкостью. Исследователи музея надеются, что "Апекс" поможет пролить свет на биологию этого древнего существа. Они уже приступили к изучению окаменелости, планируя использовать компьютерную томографию для создания 3D-моделей и проведения анализа внутренней структуры костей.

Одна из главных задач — определить вид динозавра, который пока остаётся неустановленным.

Кроме того, Кеннет Гриффин выделил средства на трёхлетнюю программу изучения. Учёные займутся изучением особенностей роста, метаболизма и развития скелета стегозавра, что поможет лучше понять жизнь этого легендарного динозавра.

Уточнения

Стегозавр (лат. Stegosaurus) — род позднеюрских растительноядных динозавров, существовавших 155—145 млн лет назад (киммериджский ярус). В его составе выделено три вида. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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