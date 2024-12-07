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Ошибки в анкетах — главная причина отказов россиянам во въезде в Мексику

1:24
Туризм

Случаи отказов российским туристам на въезд в Мексику нельзя назвать массовыми, хотя такие проблемы возникали всегда, заявил Никита Кондратьев, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ. Об этом он сообщил журналистам в рамках Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Путешествуй!".

Мексика
Фото: freepik.com by macrovector is licensed under Free More info
Мексика

"Эта проблема не носит массового характера, и наше посольство в Мексике внимательно следит за ситуацией. Уже запланирована консультация для туроператоров, а также встреча с послом Мексики в России", — отметил Кондратьев.

По его словам, отказ во въезде часто связан с решением мексиканских пограничников, которые проверяют цели визита. Иногда причина кроется в определённой информации или правилах, на основании которых принимается решение не пускать туристов.

Кондратьев также подчеркнул, что во многих случаях трудности возникают из-за ошибок, допущенных туристами при заполнении анкет.

Ранее Российский союз туриндустрии сообщил, что 14 российских туроператоров обратились с коллективным запросом к послу Мексики в РФ Эдуардо Вильегасу Мехиасу. Они попросили уточнить требования к туристам, чтобы избежать увеличившегося числа отказов во въезде.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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