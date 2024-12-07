Ошибки в анкетах — главная причина отказов россиянам во въезде в Мексику

Случаи отказов российским туристам на въезд в Мексику нельзя назвать массовыми, хотя такие проблемы возникали всегда, заявил Никита Кондратьев, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ. Об этом он сообщил журналистам в рамках Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Путешествуй!".
"Эта проблема не носит массового характера, и наше посольство в Мексике внимательно следит за ситуацией. Уже запланирована консультация для туроператоров, а также встреча с послом Мексики в России", — отметил Кондратьев.
По его словам, отказ во въезде часто связан с решением мексиканских пограничников, которые проверяют цели визита. Иногда причина кроется в определённой информации или правилах, на основании которых принимается решение не пускать туристов.
Кондратьев также подчеркнул, что во многих случаях трудности возникают из-за ошибок, допущенных туристами при заполнении анкет.
Ранее Российский союз туриндустрии сообщил, что 14 российских туроператоров обратились с коллективным запросом к послу Мексики в РФ Эдуардо Вильегасу Мехиасу. Они попросили уточнить требования к туристам, чтобы избежать увеличившегося числа отказов во въезде.
Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.