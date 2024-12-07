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Россия обновила список стран, граждане которых могут получить электронную визу

1:17
Туризм

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, расширяющее перечень стран, граждане которых могут въезжать в Россию по единой электронной визе.

мишустин
Фото: president.tatarstan.ru by Пресс-служба Президента Татарстана, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
мишустин

Теперь в этот список добавлены Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа-Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан и Эсватини.

Одновременно из перечня исключены Андорра и Сербия, поскольку с этими странами заключены двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан. Таким образом, общее число государств, граждане которых могут воспользоваться электронной визой, теперь составляет 64.

Механизм выдачи электронных виз действует с 1 августа 2023 года. Визы оформляются на портале МИД России для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для получения электронной визы не требуются приглашения, бронирование отеля или другие документы, подтверждающие цель путешествия. Процесс оформления занимает не более четырёх дней. Детям до шести лет виза оформляется бесплатно.

Уточнения

Сент-Люси́я (англ. Saint Lucia [ˌseɪnt ˈluːʃɪə], ) — островное государство, расположенное на одноимённом острове в Наветренных островах Вест-Индии между островами Сент-Винсент и Мартиника. 

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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