Турция упрощает транзит в Европу для российских пассажиров

1:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Международный аэропорт Стамбула ожидает, что в 2025 году пассажиропоток из России превысит 4 миллиона человек. В текущем году число российских пассажиров составило порядка 3,8 миллиона, что стало почти двукратным увеличением по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил коммерческий директор аэропорта Сервер Айдын в беседе с ТАСС.

Фото: Wikimedia Commons by Ercan Karakas - SpotTR is licensed under Public domain аэропорт, Стамбул

"Сейчас у нас действует 20 направлений из России — это уже внушительная цифра. Однако мы продолжаем работать над её увеличением. В 2025 году мы планируем принять более 4 миллионов гостей из России. Сегодня Россия занимает третье место среди крупнейших направлений по пассажиропотоку, а общий пассажирооборот аэропорта составляет около 83 миллионов человек в год", — рассказал Айдын.

Турецкие авиакомпании активно расширяют программу чартерных рейсов для российских туристов, что способствует увеличению пассажиропотока. Кроме того, значительная доля пассажиров из России (около 50%) использует Стамбул как транзитный хаб на пути в Европу, Азию и Африку. "Это примерно 1,6-1,7 миллиона человек", — отметил представитель аэропорта.

Одним из ключевых направлений работы станет упрощение системы транзита багажа для пассажиров, следующих в страны Европейского союза. Из-за санкций прямые договорённости между российскими и турецкими авиаперевозчиками невозможны, поэтому аэропорт планирует взять на себя роль посредника, обеспечивая бесшовный транзит багажа. Новую систему, которая облегчит перелёты в Европу, собираются запустить в январе 2025 года.