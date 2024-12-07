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Швейцария в деталях: красота долины Лаутербруннен

2:20
Туризм

Швейцария — это страна, которая поражает своими природными красотами и приглашает любителей активного отдыха открыть для себя её сокровища.

Горы в Италии
Фото: unsplash.com by Ales Krivec, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Горы в Италии

От исторических улиц Люцерна и Цюриха до величественных пейзажей Швейцарских Альп — здесь каждый найдёт что-то для себя. Для тех, кто предпочитает находить скрытые жемчужины, долина Лаутербруннен станет идеальным выбором.

В этой живописной долине находится уникальная группа водопадов Трюммельбах, крупнейших подземных водопадов Европы, которые открыты для посещения.

Лаутербруннен, расположенный в Бернском Оберланде, превращается в сказочное место зимой, а в тёплые месяцы радует туристов зелёными пейзажами, идеальными для прогулок.

Добраться до водопадов Трюммельбах можно на автобусе, автомобиле или пешком по тропе длиной всего 3,2 км. Посещение обойдётся в несколько франков, но с животными и детьми до 4 лет проход запрещён.

Водопады открыты с апреля по начало ноября — зимой низкие температуры делают доступ небезопасным. Водопад Трюммельбах состоит из десяти каскадов, частично скрытых под землёй, и питается талой водой ледников Альп.

Добравшись до вершины на лифте или поднявшись пешком, посетители могут насладиться захватывающим зрелищем бурлящей воды, окружённой уникальными скальными образованиями.

Эти водопады — часть группы "72 водопада" долины, среди которых выделяются Штауббах, Мюрренбах и Эгертенбах. Долина Лаутербруннен находится неподалёку от Интерлакена и Гриндельвальда.

Эти места славятся не только потрясающими видами, но и возможностями для активного отдыха — от пеших прогулок до горных приключений.

Для полного погружения в атмосферу региона стоит посетить Венген, Мюррен или отправиться на изучение пешеходных троп Интерлакена, которые подойдут как новичкам, так и опытным туристам.

А если вы ещё сомневаетесь, отправиться в Альпы или нет, вспомните, что Швейцария предлагает не только природу, но и вкусную кухню, дополняющую любое путешествие.

 

Уточнения

Лаутербруннен (нем. Lauterbrunnen) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн. На территории общины Лаутербруннен расположены самые высокие водопады Швейцарии — Мюрренбах, Штауббах и Трюммельбахфелле.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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