Музей кошек и реабилитация орангутанов: необычный Кучинг

Малайзия для многих ассоциируется с Куала-Лумпуром, известным разнообразной уличной едой и оживлённой атмосферой.
Однако эта страна может предложить нечто гораздо более впечатляющее, например, город Кучинг, который идеально сочетает природу, историю и гастрономические удовольствия.
Этот город с населением около 650 тысяч человек органично объединяет историческое наследие, современные бистро, гостиницы высокого класса и национальные парки, где обитают орангутаны, хоботные обезьяны, зелёные гадюки и другие редкие представители фауны. Всего в нескольких километрах от центра города можно оказаться в настоящих джунглях.
Одной из главных достопримечательностей Кучинга является "Астана" — дворец, где с XIX века проживают губернаторы Саравака.
Величественные сады вокруг дворца привлекают туристов со всего мира, а с южного берега реки Саравак открываются потрясающие виды. Пересекая реку на пароме, можно попасть к форту Маргерита, в котором сейчас располагается галерея, посвящённая истории Саравака.
Исторические улицы Падунгана и Карпентера хранят дух старинной торговли и привлекают уютной атмосферой, а Музей Саравака и старое почтовое отделение предлагают глубокое погружение в прошлое региона.
Рядом с центром города также находится рынок специй на Индиа-стрит, который порадует любителей гастрономии.
Национальный парк Бако славится своим биоразнообразием, а центр дикой природы Семенго даёт редкий шанс увидеть реабилитируемых орангутанов.
Поклонники активного отдыха могут отправиться в тропические леса Гунунг Гадинг и Кубах, а любители подводного мира — исследовать местные рифы и затонувшие корабли.
Не менее уникален Музей кошек, посвящённый пушистым любимцам, где представлены тысячи экспонатов и тематических галерей.
Для размещения город предлагает как роскошные пятизвёздочные отели, так и бюджетные хостелы. Кучинг открывает перед путешественниками бесконечные возможности для открытия новых граней Юго-Восточной Азии.
Ку́чинг (малайск. Kuching; этимология названия не совсем ясна; возможно происходит от названия плода мата-кучинг — кошачий глаз; малайск. mata kucing) — город в Восточной Малайзии, на острове Калимантан, столица провинции Саравак. Кучинг раскинулся по обе стороны реки Саравак, северный и южный города соединены друг с другом только двумя мостами.
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