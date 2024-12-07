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Музей кошек и реабилитация орангутанов: необычный Кучинг

2:29
Туризм

Малайзия для многих ассоциируется с Куала-Лумпуром, известным разнообразной уличной едой и оживлённой атмосферой.

Кучинг
Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кучинг

Однако эта страна может предложить нечто гораздо более впечатляющее, например, город Кучинг, который идеально сочетает природу, историю и гастрономические удовольствия.

Кучинг, расположенный на острове Борнео, является столицей штата Саравак.

Этот город с населением около 650 тысяч человек органично объединяет историческое наследие, современные бистро, гостиницы высокого класса и национальные парки, где обитают орангутаны, хоботные обезьяны, зелёные гадюки и другие редкие представители фауны. Всего в нескольких километрах от центра города можно оказаться в настоящих джунглях.

Одной из главных достопримечательностей Кучинга является "Астана" — дворец, где с XIX века проживают губернаторы Саравака. 

Величественные сады вокруг дворца привлекают туристов со всего мира, а с южного берега реки Саравак открываются потрясающие виды. Пересекая реку на пароме, можно попасть к форту Маргерита, в котором сейчас располагается галерея, посвящённая истории Саравака.

Исторические улицы Падунгана и Карпентера хранят дух старинной торговли и привлекают уютной атмосферой, а Музей Саравака и старое почтовое отделение предлагают глубокое погружение в прошлое региона.

Рядом с центром города также находится рынок специй на Индиа-стрит, который порадует любителей гастрономии.

Город предлагает отличные возможности для путешествий на природе.

Национальный парк Бако славится своим биоразнообразием, а центр дикой природы Семенго даёт редкий шанс увидеть реабилитируемых орангутанов.

Поклонники активного отдыха могут отправиться в тропические леса Гунунг Гадинг и Кубах, а любители подводного мира — исследовать местные рифы и затонувшие корабли.

Не менее уникален Музей кошек, посвящённый пушистым любимцам, где представлены тысячи экспонатов и тематических галерей.

Для размещения город предлагает как роскошные пятизвёздочные отели, так и бюджетные хостелы. Кучинг открывает перед путешественниками бесконечные возможности для открытия новых граней Юго-Восточной Азии.

Уточнения

Ку́чинг (малайск. Kuching; этимология названия не совсем ясна; возможно происходит от названия плода мата-кучинг — кошачий глаз; малайск. mata kucing) — город в Восточной Малайзии, на острове Калимантан, столица провинции Саравак. Кучинг раскинулся по обе стороны реки Саравак, северный и южный города соединены друг с другом только двумя мостами. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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