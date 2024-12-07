Остров Бора-Бора: идеальное место для романтического отпуска

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представьте себе идеальный тропический рай: белоснежные пляжи, кристально чистая вода и полное уединение. Это именно то, что предлагает Бора-Бора — остров, который по праву считается одним из лучших мест для отдыха знаменитостей.

Фото: commons.wikimedia.org by Didierlefort, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Остров бора-бора

Здесь проводили свои медовые месяцы такие пары, как Бейонсе и Джей Зи, Дженнифер Энистон и Джастин Теру. На этом удивительном острове звёзды могут насладиться роскошью и уединением вдали от посторонних глаз.

Бора-Бора предлагает множество активных развлечений, таких как дайвинг и снорклинг.

Лагуна с её разнообразной морской жизнью идеально подходит для изучения подводного мира, включая скатов манта и акул. Если же вы предпочитаете расслабление, на Бора-Бора расположены одни из самых роскошных спа-салонов мира.

На Бора-Бора также можно насладиться изысканным ужином. Ресторан The Lagoon - популярное место для знаменитостей, где можно полюбоваться потрясающим видом на воду. Если хотите чего-то более непринужденного, загляните в "Кровавую Мэри", известную своими традиционными блюдами.

И не забывайте о возможности устроить романтический пикник на моту — маленьком островке, где вас могут порадовать свежими морепродуктами и тропическими фруктами, приготовленными прямо на пляже. Наслаждайтесь коктейлем и наблюдайте за закатом над Тихим океаном.

Уточнения

Бо́ра-Бо́ра (фр. Bora-Bora, таит. Porapora) — один из Подветренных островов архипелага Острова Общества во Французской Полинезии в Тихом океане, расположенный в 241 км к северо-западу от Таити.



