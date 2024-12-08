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Духовный Бутан: походы, монастыри и местные традиции

2:56
Туризм

В 2025 году Бутан будет отмечать 50 лет с того времени, как открыл свои двери для иностранных туристов. Эта маленькая горная страна с населением около 800 тысяч человек по-прежнему остаётся загадкой для большинства путешественников.

Бутан
Фото: commons.wikimedia.org by Wachira tasee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бутан

Привлекает не только живописная природа, но и удивительные особенности — например, в столице Тхимпху нет светофоров, а главная автомагистраль страны — единственная в своём роде, пролегающая через величественные горы и долины.

Потрясающие горные виды, эпические походы, сплавы по рекам и отдых в роскошных бутик-отелях — Бутан откроется с самых разных сторон. Вот как  спланировать идеальный отдых в этой загадочной стране.

Как добраться до Бутана

Для того чтобы попасть в Бутан, придётся лететь с пересадками, так как прямые рейсы ограничены. Два авиаперевозчика — Druk Air и Bhutan Airlines — обеспечивают транспортировку, но полёт в международный аэропорт Паро требует опыта, так как он окружён горными вершинами. 

Что стоит увидеть

Чтобы по-настоящему познакомиться с Бутаном, лучше выделить хотя бы 7–10 дней на путешествие. Начать стоит с Тхимпху — столицы, в которой можно исследовать местные рынки, посетить бумажную фабрику Jungshi и увидеть древнее искусство ткачества в Королевской текстильной академии.

Также не стоит пропустить знаменитую статую Будды Дорденма, одну из крупнейших в мире. Любителям мистики стоит заглянуть в Пангри-Зампе, где монахи предсказывают будущее, сочетая древнюю буддийскую мудрость с астрологией.

После Тхимпху можно отправиться в Пунакху через горный перевал Дочула, где расположены 108 мемориальных ступ. В Пунакхе стоит посетить монастырь Чими Лхакханг, а также величественный Пунакха-дзонг — древнюю крепость с королевской историей. Для любителей острых ощущений доступна река Пхо Чху, где можно сплавляться по порогам.

Завершить путешествие стоит в Паро, где можно пройти поход к Тигриной скале — монастырю на высоте 10 000 футов. Вид из монастыря на горные пики и леса по-настоящему захватывает.

Путешествие вне стандартных маршрутов

Для искателей приключений есть возможность покинуть основные маршруты и провести ночь в мобильных роскошных лагерях, чтобы исследовать самые отдалённые уголки страны.

В Пунакхе, например, можно насладиться завтраком с видом на храм Кхамсум Юлэй Намгьял, а в Паро — повесить молитвенные флаги на вершинах гор.

Для самых отважных есть возможность посетить деревню Лайя в Гималаях, которая по праву считается одним из самых высокогорных поселений мира.

Уточнения

Короле́вство Бута́н (дзонг-кэ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་, вайли Druk Gyal Khap [ʈuk̚˩.yː˩.kʰɑ́p]), — государство в Южной Азии в Гималаях, расположенное между Индией и КНР. Самоназвание — Друк-Юл — «Страна Дракона». Столица — город Тхимпху. Государственный язык — дзонг-кэ — один из сино-тибетских языков.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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