Духовный Бутан: походы, монастыри и местные традиции

В 2025 году Бутан будет отмечать 50 лет с того времени, как открыл свои двери для иностранных туристов. Эта маленькая горная страна с населением около 800 тысяч человек по-прежнему остаётся загадкой для большинства путешественников.
Привлекает не только живописная природа, но и удивительные особенности — например, в столице Тхимпху нет светофоров, а главная автомагистраль страны — единственная в своём роде, пролегающая через величественные горы и долины.
Потрясающие горные виды, эпические походы, сплавы по рекам и отдых в роскошных бутик-отелях — Бутан откроется с самых разных сторон. Вот как спланировать идеальный отдых в этой загадочной стране.
Для того чтобы попасть в Бутан, придётся лететь с пересадками, так как прямые рейсы ограничены. Два авиаперевозчика — Druk Air и Bhutan Airlines — обеспечивают транспортировку, но полёт в международный аэропорт Паро требует опыта, так как он окружён горными вершинами.
Чтобы по-настоящему познакомиться с Бутаном, лучше выделить хотя бы 7–10 дней на путешествие. Начать стоит с Тхимпху — столицы, в которой можно исследовать местные рынки, посетить бумажную фабрику Jungshi и увидеть древнее искусство ткачества в Королевской текстильной академии.
Также не стоит пропустить знаменитую статую Будды Дорденма, одну из крупнейших в мире. Любителям мистики стоит заглянуть в Пангри-Зампе, где монахи предсказывают будущее, сочетая древнюю буддийскую мудрость с астрологией.
После Тхимпху можно отправиться в Пунакху через горный перевал Дочула, где расположены 108 мемориальных ступ. В Пунакхе стоит посетить монастырь Чими Лхакханг, а также величественный Пунакха-дзонг — древнюю крепость с королевской историей. Для любителей острых ощущений доступна река Пхо Чху, где можно сплавляться по порогам.
Завершить путешествие стоит в Паро, где можно пройти поход к Тигриной скале — монастырю на высоте 10 000 футов. Вид из монастыря на горные пики и леса по-настоящему захватывает.
Для искателей приключений есть возможность покинуть основные маршруты и провести ночь в мобильных роскошных лагерях, чтобы исследовать самые отдалённые уголки страны.
В Пунакхе, например, можно насладиться завтраком с видом на храм Кхамсум Юлэй Намгьял, а в Паро — повесить молитвенные флаги на вершинах гор.
Для самых отважных есть возможность посетить деревню Лайя в Гималаях, которая по праву считается одним из самых высокогорных поселений мира.
Короле́вство Бута́н (дзонг-кэ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་, вайли Druk Gyal Khap [ʈuk̚˩.yː˩.kʰɑ́p]), — государство в Южной Азии в Гималаях, расположенное между Индией и КНР. Самоназвание — Друк-Юл — «Страна Дракона». Столица — город Тхимпху. Государственный язык — дзонг-кэ — один из сино-тибетских языков.
Чтобы банный веник стал мягким и полезным, его нужно правильно запарить. Узнайте лучшие методы для дубовых, липовых и эвкалиптовых веников.