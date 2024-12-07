Италия увеличивает сроки рассмотрения виз для россиян

Визовый центр Италии в России уведомил о возможном увеличении сроков рассмотрения заявлений на визу.
Заявителям рекомендуется подавать документы минимум за 15 рабочих дней до планируемой поездки. В некоторых случаях процесс рассмотрения может занимать до 30 календарных дней с момента подачи заявления.
Эти изменения связаны с организационными и техническими факторами, влияющими на скорость обработки заявок. Ранее, в сентябре 2022 года, Евросоюз приостановил действие упрощённого визового режима с Россией, что привело к увеличению визового сбора и сроков оформления виз.
В 2022 году Италия выдала более 100 000 шенгенских виз российским гражданам, уступив по этому показателю только Испании.
В связи с текущей ситуацией, заявителям рекомендуется планировать поездки заранее и учитывать возможные задержки при оформлении виз.
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