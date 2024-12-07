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Дубай восстанавливает налог на продажу алкоголя с 1 января 2025 года

1:21
Туризм

С 1 января 2025 года в Дубае (ОАЭ) вновь вводится 30-процентный муниципальный налог на продажу алкоголя, отменённый в конце 2022 года в качестве эксперимента для привлечения туристов.

дубай
Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
дубай

Первоначально планировалось, что пробный период продлится до конца 2023 года, однако его действие было продлено. Теперь, по информации дистрибьюторов алкоголя MMI и African+Eastern, налог будет применяться ко всем заказам, счета за которые выставлены с 1 января 2025 года. Это означает, что бары, пабы, клубы, рестораны и отели Дубая повысят цены на спиртные напитки с нового года.

В конце 2022 года власти Дубая временно отменили 30-процентный налог на продажу алкоголя и сделали бесплатным получение лицензий на его покупку, стремясь стимулировать развитие бизнеса и туризма. Однако с 1 января 2025 года эти меры будут отменены, и налог вновь вступит в силу.

Таким образом, с начала 2025 года цены на алкогольные напитки в Дубае возрастут, что может повлиять на расходы как местных жителей, так и туристов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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