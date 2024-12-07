Чем заняться зимой на сочинской Красной Поляне, если вы не катаетесь на лыжах

2:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Красная Поляна — идеальное место для зимнего отдыха, даже если вы не увлекаетесь лыжами и сноубордом.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Горнолыжный сезон на курорте Роза Хутор

Этот горнолыжный курорт в Сочи сочетает уникальную природу, современную инфраструктуру и множество развлечений для гостей любого возраста.

Красная Поляна объединяет три курорта и два посёлка:

"Красная Поляна" (до 2020 года известный как "Горки Город"),

"Газпром",

"Роза Хутор",

Красная Поляна, Эсто-Садок.

Курорт расположен на шести уровнях, начиная с высоты 540 метров и заканчивая на высоте 2375 метров над уровнем моря. Это позволяет каждому выбрать отдых по душе — от катания на лыжах до наслаждения потрясающими видами гор и лесов.

В 2023 году Красную Поляну посетили 1,36 миллиона человек, а к концу 2024 года ожидается, что число гостей вырастет до 1,5 миллиона. Курорт особенно популярен среди семей с детьми, но также активно привлекает молодёжь от 25 лет.

Здесь проходят концерты, фестивали, выставки и спортивные соревнования.

Живописная природа. Горы и леса создают идеальные условия для прогулок, отдыха и активного туризма.

Хотя Красная Поляна особенно популярна зимой, летом курорт превращается в центр для пешего туризма, велоспорта, альпинизма и экстремальных видов спорта. Тёплый сезон привлекает любителей активного отдыха живописными тропами и культурными мероприятиями.

Добраться до Красной Поляны легко. Из аэропорта Сочи, расположенного в Адлере (в 40 километрах от Сочи), ходят автобусы, маршрутки, такси, а также можно арендовать автомобиль. Удобное транспортное сообщение делает курорт доступным для туристов.

Красная Поляна — это не только горнолыжные трассы, но и круглогодичный отдых, насыщенный природной красотой, культурными событиями и развлечениями.