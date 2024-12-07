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Удобное бронирование билетов для многодетных семей in action

1:18
Туризм

Многодетные семьи в России теперь смогут покупать авиабилеты одним бронированием, без ограничений по количеству мест. Такое решение поддержал Минтранс России, об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

аэропорт, зал ожидания
Фото: Wikimedia Commons by Vikiçizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
аэропорт, зал ожидания

Чиновница отметила, что ранее многодетные семьи сталкивались с трудностями при покупке билетов: из-за ограничения на одновременное бронирование не более 8-9 мест, им приходилось оформлять билеты в несколько этапов. Это создавало риски, что члены семьи окажутся в разных рейсах или потеряют возможность приобрести билеты по льготному тарифу.

"Такое положение вещей делало многодетные семьи уязвимыми в плане планирования отдыха", — подчеркнула депутат.

После обращения в Минтранс России был проведён ряд переговоров с авиаперевозчиками, результатом которых стало создание отдельного раздела на сайтах авиакомпаний. Теперь семьи из более чем восьми человек могут легко найти эту опцию через внутренний поиск и оформить все билеты сразу.

Эта инициатива упрощает процесс бронирования для больших семей, давая им возможность комфортно планировать путешествия.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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