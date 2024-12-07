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Только это не помешает при перелёте в тёплые страны из русской зимы

2:37
Туризм

На новогодние праздники многие стремятся убежать от зимней стужи в тёплые тропики. Однако резкий переход из зимы в лето может стать испытанием для организма. Прежде чем покупать билеты, стоит учесть некоторые важные аспекты, чтобы избежать неприятных последствий. Вот на что обратить внимание и как подготовиться к поездке.

девушка, море
Фото: Wikimedia Commons by Giuseppe palumbo is licensed under Public domain
девушка, море

Контраст температур и стрессы для организма

Перелёт из зимы в лето — серьёзное испытание для тела. Резкая смена температур и уровня влажности может стать причиной стресса. Организм просто не успевает адаптироваться к новым условиям, что повышает риск простуды или даже гриппа. Кроме того, яркое солнце после долгой зимы может вызвать дискомфорт, особенно у тех, кто страдает от чувствительности кожи.

Синдром джетлага

Долгие перелёты и смена часовых поясов могут спровоцировать джетлаг — состояние, когда организм испытывает усталость из-за нарушений биоритмов. Симптомы включают бессонницу, головные боли и проблемы с пищеварением. Чтобы облегчить адаптацию, начните готовиться заранее: за несколько дней до поездки сдвигайте время сна и бодрствования ближе к новому часовому поясу.

Влажные тропики и обезвоживание

Высокая влажность тропического климата может стать неожиданностью для организма, привыкшего к зимнему сухому воздуху. Важно поддерживать водный баланс: пейте больше воды перед и во время полёта, чтобы избежать обезвоживания, которое может привести к головным болям и общей усталости. Также стоит использовать увлажняющие кремы и бальзамы для губ, чтобы сохранить кожу в хорошем состоянии.

Удобная одежда

Выбирайте лёгкую, дышащую одежду, которая поможет вам адаптироваться к жаркому климату. Однако не забывайте, что в самолёте может быть холодно, поэтому возьмите с собой свитер или лёгкую куртку.

Лёгкий перекус

Перед перелётом избегайте тяжёлой пищи. Отдайте предпочтение лёгким салатам, фруктам и овощам, чтобы избежать расстройств пищеварения. Если у вас есть хронические заболевания или склонность к аллергиям, обязательно возьмите с собой необходимые лекарства. Не лишними будут и средства от укачивания.

Подготовка к тропической поездке — залог комфортного путешествия и отличного самочувствия. Учитывайте эти советы, чтобы встретить новый год с наслаждением, а не с головной болью или усталостью.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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