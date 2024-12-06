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Хотите побывать в гостях у сказки — приезжайте в Рязанскую область

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Туризм

В 13 километрах от Рязани, в Полянах, есть уникальный развлекательный комплекс под названием "В некотором царстве".

Развлекательный комплекс "В некотором царстве..." Рязанская область
Фото: vk.com/v_nek_tsarstve by группа ВКонтакте «В некотором царстве...», https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Развлекательный комплекс "В некотором царстве..." Рязанская область

Это идеальное место отдыха с детьми. На огромной территории комплекса прямо посреди соснового бора построили дома в старинном русском стиле, на фоне которых можно сделать колоритные фото. В парке можно увидеть разнообразных сказочных персонажей.

Здесь можно не только погулять с детьми, но и покататься на коньках, сходить в баню и зайти в ресторан, чтобы вкусно покушать после долгих прогулок. Для детей разбиты детские площадки и Верёвочный городок. Можно взять напрокат различное оборудование для развлечений.

Уточнения

Те́рем (от греч. τέρεμνον, τέραμνον «дом, жилище») — жилой верхний ярус древнерусских хором или палат, расположенный над горницей и подклетом.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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