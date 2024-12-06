Хотите побывать в гостях у сказки — приезжайте в Рязанскую область

В 13 километрах от Рязани, в Полянах, есть уникальный развлекательный комплекс под названием "В некотором царстве".
Это идеальное место отдыха с детьми. На огромной территории комплекса прямо посреди соснового бора построили дома в старинном русском стиле, на фоне которых можно сделать колоритные фото. В парке можно увидеть разнообразных сказочных персонажей.
Здесь можно не только погулять с детьми, но и покататься на коньках, сходить в баню и зайти в ресторан, чтобы вкусно покушать после долгих прогулок. Для детей разбиты детские площадки и Верёвочный городок. Можно взять напрокат различное оборудование для развлечений.
Те́рем (от греч. τέρεμνον, τέραμνον «дом, жилище») — жилой верхний ярус древнерусских хором или палат, расположенный над горницей и подклетом.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.