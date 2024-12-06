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Четыре не самых известных курорта для горнолыжного отдыха

2:20
Туризм

Эксперты поделились информацией о менее известных, но достойных внимания горнолыжных курортах. В то время как популярные лыжные направления зимой часто переполняются туристами, есть и альтернативные места, не уступающие им по качеству. "Яндекс Путешествия" раскрыл секреты менее известных, но отличных курортов.

Катание на лыжах
Фото: commons.wikimedia.org by Mathoi90, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Катание на лыжах

Губаха

Этот курорт находится в 200 километрах от Перми, на склонах Уральских гор. Здесь представлено 18 трасс различной сложности, которые подойдут как новичкам, так и опытным лыжникам. Для любителей фристайла работает сноупарк с различными трамплинами и фигурами.

Благодать

Расположенный в живописных отрогах Чергинского хребта в Алтайском крае, этот курорт предлагает четыре трассы разных уровней сложности, самая длинная из которых достигает 2600 метров. На территории доступны услуги трёхзвёздочного отеля, пункта проката снаряжения и горнолыжной школы. В окрестностях трасс можно найти кафе и спа-комплексы для комфортного отдыха.

Абзаково

Находится в селе Новоабзаково, в Белорецком районе Башкортостана, в 27 км от Белорецка и 60 км от Магнитогорска. Здесь представлено 13 трасс на любой вкус, среди которых выделяется маршрут длиной 2700 метров. Возможности размещения разнообразны: можно остановиться в коттедже, гостинице или санатории. Для активного отдыха предусмотрены аквапарк, зоопарк, а также площадки для тюбинга и катания на коньках.

Большой Вудъявр

Этот курорт расположен в Хибинских горах в Мурманской области, неподалёку от Кировска. Здесь более 20 трасс, из которых 14 оборудованы искусственным освещением, что позволяет кататься даже в условиях полярной ночи. Туристы могут остановиться в санаториях, гостиницах или апартаментах. На курорте много ресторанов, предлагающих как русскую, так и вьетнамскую кухни. Также рекомендовано посетить Музей камня, отправиться в снегоходный тур или прогуляться по живописным горным тропам.

Уточнения

Му́рманск — город на северо-западе России, административный центр Мурманской области. Население — 266 681 чел. 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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