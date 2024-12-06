Безвизовый режим между РФ и Мьянмой может появиться в 2025 году

Безвизовый режим между Россией и Мьянмой может стать реальностью уже в 2025 году. Об этом сообщил Никита Кондратьев, возглавляющий департамент многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития Российской Федерации.
Консультации между министерствами иностранных дел двух стран находятся на заключительном этапе, сообщает агентство ТАСС.
По словам Кондратьева, процесс может завершиться в начале следующего года, после чего последует подписание соответствующего соглашения. Тем временем, граждане России имеют возможность безвизового посещения Сербии, и эта возможность сохранится в будущем, как отметил сербский вице-премьер Александр Вулин.
Он подчеркнул, что в Белграде всегда рады россиянам, так как страна сильно любит Россию, рассматривая её как братское государство.
Мья́нма — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в западной части полуострова Индокитай. Ранее (до 1989 года) страна была известна как Би́рма
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