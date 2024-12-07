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Выбираем правильные места для встречи Нового года

2:01
Туризм

Новогодние праздники — время волшебства и приключений, а правильный выбор места для встречи праздника сделает его незабываемым.

Украшенное гирляндой дерево
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Украшенное гирляндой дерево

Эксперты туроператора "Алеан" подготовили подборку самых интересных направлений для зимнего путешествия по России, сообщает Championat.

Тверская область

Тверской Дед Мороз, Луми Тайкури, ждёт гостей в своей резиденции. Программа обещает подарить атмосферу настоящей зимней сказки. Цена путешествия — от 48 тысяч рублей.

Марий Эл

В селе Кукнур гостей встречают местные Дед Мороз и Снегурочка, а прогулки по украшенной Йошкар-Оле гарантируют праздничное настроение даже самым серьёзным путешественникам. Стоимость двухдневной поездки на двоих начинается от 52 тысяч рублей.

Северная Осетия

Здесь можно погрузиться в атмосферу старинных сёл и древних крепостей, а завершить путешествие расслабляющими купаниями в термальных источниках села Бирагзнг. Цена такого тура составит около 54 тысяч рублей.

Тюменская область

Для ценителей исторической атмосферы отличным выбором станет село Абалак в Тюменской области. Новый год здесь можно встретить в настоящем остроге, история которого берёт начало в XVI веке. Это необычное путешествие обойдётся в 42 тысячи рублей.

Для тех, кто предпочитает активный отдых, идеальным вариантом станет пятидневный железнодорожный круиз по Русскому Северу. В этом путешествии можно встретить Новый год прямо в пути, наслаждаясь живописными зимними пейзажами. Стоимость такого приключения начинается от 68 тысяч рублей.

Каждое из этих направлений подарит уникальные впечатления и яркие воспоминания, сделав новогодние праздники поистине сказочными.

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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